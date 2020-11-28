شكرا لقرائتكم الأهلى يفاضل بين عدد من السير لاختيار طبيب للفريق الأول خلفا لخالد محمود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يُفاضل مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الحالية بين عدد من السيّر الذاتية لأكثر من طبيب من قطاع الناشئين بالنادى ومن خارجه لإختيار أحدهم لشغل منصب طبيب الفريق لخلافة الدكتور خالد محمود الذى تقدم باستقالته من منصبه بشكل رسمى خلال الساعات الماضية.

كان طبيب الأهلى قد تقدم بإستقالته من تدريب الفريق قبل شهر من الأن لكن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة طالبه بتأجيل فكرة الرحيل لحين الإنتهاء من بطولة دورى أبطال أفريقيا التى توّج بها الأهلى أمس، الجمة، بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

وعقب التتويج باللقب الأفريقى للمرة التاسعة فى تاريخ الأهلى أمس، وافق مسئولو القلعة الحمراء على طلب الدكتور خالد محمود بالرحيل خاصة وأن الأخير لديه عرضاً للعمل فى نادى أهلى جدة السعودى بجانب رغبته فى الرحيل لظروف عائلية.

ويرى مسئولو الأهلى أن الدكتور خالد محمود قدّم دوره على أكمل وجه وبكفاءة وإخلاص تام لذا وافقوا على طلبه بالرحيل على أن يتم تحديد البديل فى غضون الأيام القليلة المقبلة سواء بتصعيد طبيب من قطاع الناشئين أو الإستعانة بطبيب من خارج النادي.

ويبدأ الأهلى غداً الأحد الإستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى الثلاثاء المقبل فى نصف نهائى كأس مصر ثم يلعب مع نهضة بركان المغربى فى السوبر الأفريقى يوم 10 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة.