«مكنوتة» يفوز بالمركز الأول في «تنس الطاولة أرجل سليمة» على مستوى الجامعات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس بالتميز الملحوظ لطلاب الجامعة من ذوى الهمم ببطولة الجامعات المصرية بالإسكندرية معلنًا فوز طالب كلية التجارة كيرلس عصام مكنوتة بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية أرجل سليمة.
وأضاف الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة ستكرم طلابها الفائزين بالبطولة بعد عودتهم حرصًا من إدارة الجامعة على تشجيع طلابها المشاركين باللقاءات القمية.
وأشار الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن الطالب كيرلس عصام مكنوتة حصل على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية بمنافسات تنس الطاولة أرجل سليمة.
وحرص الدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، على تقديم الشكر لفريق العمل المتميز من مسؤولى النشاط الرياضى المصاحب للطلاب بالبطولة.
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