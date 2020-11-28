بعد التتويج بالنهائى الأفريقى.. "وسع للبطل.. أسياد أفريقيا".. تركى آل الشيخ يهدى أغنية جديدة لجمهور الأهلى

احتفى المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بتتويج الأهلى بالنهائى الأفريقى أمام الزمالك من خلال أغنية جديدة "وسع للبطل" إهداءً منه لجمهور الأهلى.

وشارك تركي آل الشيخ مقطع فيديو الأغنية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا، إهداء إلى جمهور الأهلى الحبيب.

وجاءت كلمات المقطع الأول من الأغنية "نادى القرن رقم واحد فى العالم أجمع، جماهير تخلى الملعب يولع، أسياد أفريقيا ولينا فى كل مكان علامات.. روح الفانلة دى سر الإنجازات.. الكل كوم والأهلى كوم.. الأهلى دا نادى النجوم دايما فى قلبى وعلمه فى ايدى.. الأهلى نادى القرن مش أى نادى". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

يذكر أن الأهلى قد تأهل رسميا إلى كأس العالم للأندية للمرة السادسة في ‏تاريخه، بعد الفوز على الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة ‏الدولي، وتتويجه رسميا ببطولة دوري أبطال أفريقيا.‏

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على فريق الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الحالي 2019-2020، لينجح في حصد اللقب التاسع في تاريخه.

تقدم الأهلي مبكرا عن طريق عمرو السولية بضربة رأسية بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول في الدقيقة السادسة، بينما تعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بينما تقدم المارد الأحمر مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة.

ودخل لاعبو الأهلي والزمالك في مشاجرة عنيفة بعد المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، وتم السيطرة على الأمور.