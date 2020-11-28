شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة «عادل شكل» جماهير الأهلي تسخر من رمضان صبحي: «ربنا يكتبهالك يارب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر نجم نادي بيراميدز الحالي والأهلى السابق التريند على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب تتويج الأهلى بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وفي سياق الاحتفال بالبطولة التاسعة علق نجم الأهلى وائل جمعة في ستوديو «بي أن سبورت» قائلا: «كفاية أقولك على لاعبين الأساسيين إللى مشيوا من الفرقة ورايحين يدوروا على طموح، أشد الناس ندم في اللحظة الحالية»، مشيرا إلى أن التاريخ يسجل تلك اللحظات، مضيفاً «مش بفلوسك إلى أنت هتاخدها»، مختتما تصريحه: «في ناس كثير النهاردة هتندم ندم عمرها».

تصريح لقى صدى في مواقع التواصل الأجتماعي سخرت إحدى المتابعات على تصريح «صخرة الدفاع الاهلاوي» بقولها «اوعي تكون تقصد رمضان صبحي اوعي»

وعلق أحد المتابعين قائلا: «محدش شاف رمضان صبحي يا جدعان؟ أصله كان راجع من بره عشان يساعدنا نجيب البطولة» مرفق صورة للفنان محمد هنيدي من فيلم وش إجرام.

متابع أخر، سخر من لاعب بيراميدز قائلا: «أحب أهدي الفوز دا للكابتن رمضان صبحي راعي الطموح في مصر» مرفق صورة ساخرة للفنان عادل إمام من فيلم مرجان أحمد مرجان.

وبهذا التتويج حقق القادم الجديد لصفوف النادي الأهلى طاهر محمد طاهر بطولة قارية في سجله، البطولة التي لم يحققها «صبحي» الأمر الذي أثار سخرية أحد المتابعين مغرداً بتعليق ساخر «طاهر محمد طاهر وهو بيكلم رمضان صبحي» مرفق فيديدو ساخر لـ «عادل شكل» أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي وهو يقول «ربنا يكتبهالك يا رب هناك دنيا تانية».

فيما غرد أحد المتابعين:«الاهلي هوا الطموح الحقيقى ياكابتن رمضان صبحي»

فيما نشر متابع اخر صورة لنجم الأهلى «على معلول»، وهو يحتفل على طريقته الخاصة بإخراج لسانه، معلقاً«الصورة إهداء لرمضان صبحي»

متابع أخر على «تويتر» غرد قائلا: «يا قهرة رمضان صبحي واحد يحلم وغيره يحقق»، مرفق صورة للوافد الجديد للنادي الأهلى المغربي «بدر بنون» مع كأس دوري أبطال أفريقيا.

ورحل رمضان صبحي عن النادي الأهلى في اغسطس الماضي، وأنتقل لنادي بيراميدز الأمر الذي أغضب جماهير المارد الأحمر، وفي المؤتمر الصحفي لتقديمه في نادي بيراميدز صرح اللاعب قائلا «أنه انضم لبيراميدز بسبب رغبته في تحقيق بطولات وألقاب جديدة» التصريح الذي أشعل غضب جماهير الأهلي، خاصة أن الشياطين الحمر هم الأاكثر تتويجاً بالبطولات المحلية والقارية في مصر وأفريقيا.