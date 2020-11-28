شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: التتويج أعطى الأمل والثقة لجيل كامل في الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبّر صالح جمعة، صانع ألعاب فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بتويج فريقه بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك. وكتب صالح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي بتويتر:«الحمدلله يارب على كرمك وتوفيقك،، بطولة أعطت الأمل والثقة لجيل ‏قد فقد التقة بعد جيل تاريخي وأضاف:«أكثر جيل كان في أشد الحاجة لمثل هذه البطولات‎ ‎ وأتم:«مبروك لجمهور الآهلى وفي انتظار السوبر الافريقى والكاس». الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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