بالصور.. محلل أداء الأهلي يعتدي على محمد صبحي حارس الزمالك بعد نهائي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: اعتدى أحمد سليمان محلل أداء الأهلي على محمد صبحي حارس الزمالك عقب نهاية مباراة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا. ورصدت عدسة يلاكورة أحمد سليمان وهو يطرح محمد صبحي حارس الزمالك الثالث أرضاً عقب نهاية المباراة التي شهدت اشتباكات ومناوشات أدت لطرد مصطفي محمد مهاجم الأبيض وحسين الشحات جناح الأهلي. وانتهت مباراة الأهلي والزمالك بفوز الفريق الأحمر 2-1 وتتويجه بالبطولة للمرة التاسعة في تاريخه ليتأهل لمونديال الأندية.

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