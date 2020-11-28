أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن نادي الزمالك كان أفضل من الأهلي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال حسن فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "بطولة دوري أبطال أفريقيا غالية للغاية خاصة وأن الاهلي تأهل لكأس العالم للأندية إلى جانب السوبر الأفريقي ويجب أن تفخر جماهير الزمالك بالفريق" وأضاف: "مكسب اليوم فى المباراة لمصر وعلى جماهير القطبين والنادي الأهلي متخصص فى الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا".

كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم حسن: الزمالك كان أفضل من الأهلي في نهائي افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.