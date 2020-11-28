شكرا لقرائتكم أحمد فهمي: فرحتي بانتصار اليوم أكبر من مباراة الستة واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر الفنان أحمد فهمي سعادته بالفوز الغالي للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد فهمي في تصريحات خاصة لقناة الأهلي إن الجماهير ستفرح يومين وستبدأ التفكير في المباريات المقبلة في السوبر الافريقي وكأس العالم للأندية وغيرها من البطولات التي تنتظر الفريق وتحديداً المباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني.

وأهدى أحمد فهمي التتويج باللقب الافريقي لعمرو مصطفى فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد الافريقي الذي يراه واحد من أكثر العاشقين للكيان الأحمر بالإضافة الى والده مصطفى فهمي الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده.

وواصل أحمد فهمي حديثه عن البطولة قائلاً: "كسرت كل المقتنيات التي كانت بجواري في المنزل لحظة تسجيل محمد مجدي قفشه هدف الفوز على الزمالك".

وتابع الفنان الكوميدي: "أتابع المباريات ومتربى داخل النادي وشاهدت الفوز بستة أهداف لهدف لكن انتصار اليوم الأغلى في التاريخ".

وشدد أحمد فهمي أن التاريخ لا يذكر من قدم جماليات في كرة القدم لكن يكتب بالبطولات والفائز بها لذلك نعيش لحظة تاريخية بفوز النادي باللقب التاسع.

توج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2-1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك، اليوم الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي في أول نهائي مصري للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعاً رصيده إلى 9 ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، إذ استعصى عليه اللقب مجدداً، علماً بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.

وتقدم الأهلي بهدف مبكر للغاية سجله عمرو السولية بضربة رأس في الدقيقة الخامسة إثر ضربة ركنية للفريق.

ورد الزمالك بهدف مارادوني للاعبه المخضرم محمود عبد الرازق (شيكابالا) في الدقيقة 31، بعدما تلاعب بأربعة من لاعبي الأهلي ثم سدد الكرة بيسراه من حدود منطقة الجزاء لتخترق الكرة الزاوية العليا للمرمى على يمين محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وفي الشوط الثاني، تصدى القائم لهدف مؤكد للأهلي إثر تسديدة من اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 55 كما تصدت بعدها بدقائق لتسديدة من زيزو.

وفي الدقيقة 86، استخلص محمد مجدي أفشة الكرة من أمام أحد لاعبي الزمالك أمام منطقة الجزاء مباشرة وسددها قوية في الزاوية البعيدة على يسار الحارس ليكون هدف الفوز والتتويج في الوقت القاتل.