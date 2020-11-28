الامارات | «مالابا كلباء» يجرح الظفرة في توقيت قاتل

شكرا لقرائتكم خبر عن «مالابا كلباء» يجرح الظفرة في توقيت قاتل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المهاجم التوغولي، بينيل مالابا، فريقه اتحاد كلباء إلى فوز مهم، بعد أن سجل هدف الفوز 2-1، لفريقه في الدقيقة 89 بمرمى الظفرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس، ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية أوصلته للنقطة 12، بينما تجمدت نقاط «فارس الظفرة» عند 10 نقاط.

وكانت المباراة في طريقها للنهاية بالتعادل الإيجابي 1-1، حينما استفاد مالابا من خطأ مدافع فريق الظفرة مسعود سليمان، خلال محاولته إرجاع الكرة لحارس مرماه خالد السناني، لكن التمريرة كانت قصيرة فخطفها المهاجم التوغولي مالابا، الذي لم يجد صعوبة في وضعها بالشباك، ليحقق الفريق الانتصار الثالث على التوالي، ويبلغ النقطة 12، بينما تجمدت نقاط الظفرة عند 10 نقاط.

وأنهى فريق اتحاد كلباء الشوط الأول متقدماً بهدف، بعد أن كان لفترات طويلة من عمر الشوط الطرف الأفضل، من خلال انتشار لاعبيه في أرضية الملعب، والاعتماد على الإرسالات الطولية للاستفادة من طول ومهارة وتحركات المهاجم التوغولي بينيل مالابا، بينما كان الظفرة متراجعاً لمنطقته الخلفية مع محاولات هجومية مصدرها العمق.

ومن إحدى المحاولات الهجومية المتكررة للضيوف ارتكب حارس مرمى فريق الظفرة، خالد السناني، خطأ كارثياً خلال محاولته إبعاد كرة طويلة كانت باتجاهه حيث خرج من منطقة الجزاء لإبعادها لكنه أخطأ التقدير ليخطفها مهاجم كلباء، البرازيلي واندرسون كارفالهو، ويضعها في المرمى الخالي بكل سهولة.

وواصل اتحاد كلباء أفضليته في مطلع الشوط الثاني، وكاد يضاعف النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 47 بواسطة البرازيلي كارفالهو، لكن تسديدته أبعدها خالد السناني بأطراف أصابعه قبل أن تصطدم بالقائم الأيمن، فيما تكفل المدافع خالد الدرمكي بإبعادها لخارج الملعب.

ومع مرور الوقت، نجح الظفرة في تولي زمام المباراة، وأدرك التعادل بعد هجمة منظمة بدأها البرازيلي دينيلسون، ومرر الكرة لزميله الأردني ياسين البخيت الذي بدوره مررها للاعب الغاني بنجامين إيم، الذي قام بمجهود مهاري وبدني وراوغ خط الدفاع قبل أن يرسل الكرة خلف الحارس بكل سهولة في الدقيقة 66، وعندما كانت المباراة في طريقها للنهاية خطف الضيوف هدف الفوز بواسطة التوغولي مالابا في الدقيقة 89، والذي انتهت عليه المباراة.

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