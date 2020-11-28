رامي ربيعة بعد حصد لقب دوري الأبطال: هدفنا التتويج بكأس مصر والسوبر الأفريقي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب رامي ربيعة، مدافع الفريق الاأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنها بطولة كبيرة وغالية على جميع اللاعبين.
وقال ربيعة، إن جميع اللاعبين قدموا مستوى كبيرا طوال المباراة، مبديًا سعادته بالانتصار الصعب على الزمالك، مؤكدًا أنهم نجحوا في تحقيق هدفهم الأكبر بعد الفوز بلقب بطولة الدوري.
وأضاف أن هذه البطولة تعتبر الثالثة في مسيرته مع الأهلي على مستوى البطولات الأفريقية، مشيرًا إلى أنه كان لديه حافز كبير لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير، وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وحققوا البطولة الغالية.
وأوضح أن كل اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، والمرحلة القادمة سيركز الجميع على حصد لقب بطولتي كأس مصر والسوبر الأفريقي.
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