الامارات | أحمد العطاس يحرز أول هدف في الدوري منذ 1002 يوم

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العطاس يحرز أول هدف في الدوري منذ 1002 يوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد شباب الأهلي إلى سكة الانتصارات، عقب فوزه على عجمان بخمسة أهداف مقابل هدف، أول من أمس، في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 12 نقطة، وتوقف رصيد «البرتقالي» عند نقطتين، بينما كان من أبرز المكاسب عودة أحمد العطاس لإحراز الأهداف عقب غياب طويل، إذ يعد هدفه في عجمان الأول في الدوري منذ 1002 يوم.

وأحرز العطاس (25 عاماً) الهدف الأول لشباب الأهلي في الدقيقة الرابعة ليفتح الطريق أمام الفوز الكبير لـ«فرسان دبي»، بينما شاءت الأقدار أن آخر هدف سجله كان في مرمى شباب الأهلي، وكان وقتها بقميص فريقه السابق الجزيرة، ومن ركلة جزاء خلال لقاء بالدوري في 28 فبراير 2018، وانتهت تلك المباراة بفوز الجزيرة.

ورغم إعارة العطاس في الموسم الماضي إلى النصر، لكنه عقب عودته إلى شباب الأهلي في بداية الموسم الحالي، بات من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب الإسباني زاراغوسا، إذ شارك في ست مباريات بمعدل دقائق بلغ 246 دقيقة، بعدما بدأ ضمن التشكيلة الأساسية في ثلاث مباريات والعدد نفسه بديلاً، أما بالنسبة إلى أرقامه على مستوى الهجوم فقد سدد 11 كرة، أربع باتجاه المرمى، وبلغت نسبة دقته في المراوغات 87.5%، بينما تم احتساب حالتي تسلل ضده.

من جهته، أبدى زاراغوسا سعادته بالفوز الذي حققه على عجمان، موضحاً في مؤتمر صحافي: «قدمنا شوطاً جميلاً، وكانت لدينا فرص كثيرة للتسجيل، والهدف الثالث حسم المباراة، وأقدم تهنئتي لفريق عجمان على الأداء القوي، وسعيد بفوز فريقي، كما أتمنى أن يشعر جمهور النادي بالسعادة عقب هذا الفوز».

وأضاف: «الوقت أمامنا ضيق في التحضير للقاء الشارقة ضمن الجولة المقبلة، وأتمنى استعادة جميع اللاعبين المصابين، ومواصلة الانتصارات».

الرمادي: نحتاج إلى الصبر للعودة إلى النتائج الإيجابية

قال مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، في المؤتمر الصحافي، إن الفريق لديه الإمكانات لتصحيح المسار، وقال: نحتاج إلى الصبر للعودة إلى تحقيق نتائج إيجابية، رغم البداية السلبية للفريق في الجولات السبع الأولى من المسابقة، وحصوله على نقطتين فقط.

وتابع: «واجهنا أحداثاً صعبة بطرد لاعبين في توقيت حساس، والفريق سيعود إلى مستواه، ويحتاج فقط للصبر على اللاعبين».

شارك العطاس في ست مباريات مع شباب الأهلي بمعدل 246 دقيقة.. ثلاث منها أساسياً.

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