شكرا لقرائتكم طارق يحيي: يجب تعيين طاقمين تحكيم لأي مباراة في زمن كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب طارق يحيي نجم نادي الزمالك الأسبق بتعيين طاقمين تحكيم لكل مباراة تقام في زمن كورونا بعد إصابة رضوان جيد حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وتغييره قبل ساعات من نهائي القرن.

وقال طارق يحيي: "مش طبيعي يتم تغيير الحكم قبل ساعات من نهائي إفريقيا، اللاعب الذى يصاب يوجد بديل وحلول لكن ما الحل في الحكم، ولماذا تأخرت نتيجة مسحة رضوان جيد".

وقام لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عقب وصولهم استاد القاهرة الدولي بمعاينة أرضية الملعب قبل خوض المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وسيخوض لاعبو الزمالك عمليات الاحماء بقميص مكتوب عليه " الا رسول الله " تضامنا مع الحملة الرافضة للاساءة الي رسول الله .

ووصل طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك لاستاد القاهرة لادارة المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل في نهائي دوري ابطال افريقيا، وخضع الحكام لقياس درجات الحرارة والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين للتواجد كحكم رابع في مباراة اليوم بدلا من رضوان جيد، الذى أصيب بفيروس كورونا ، ووفقا لقرارات الكاف ولوائحه ، فإن الحكم الرابع في أي مباراة يحل محل حكم الساحة حال تعرضه للإصابة او تعرضه لظروف تمنعه من إدارة المباراة ، وبالتالي فإن تعرض غربال لأى ظرف طارئ قد يجعل نور الدين حكما لنهائى أفريقيا بين الاهلى و الزمالك الليلة