شكرا لقرائتكم نجم الزمالك السابق: الفوز والبطولة أهم من الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة نبيه نجم الزمالك السابق ،أن مباراة الزمالك والاهلى فى نهائى افريقيا من نوعية المباريات التى تكسب ولا تلعب والأهم فيها هى النتيجة بعيدة عن الأداء.

وقال أسامة نبيه في تصريحات مع الإعلامى تامر صقر في برنامج "ملعب أون تايم سبورت": "المباراة من نوعية تكسب ولا تلعب وذلك فى ظل الغيابات والإصابات والأهم الفوز والبطولة مش الأداء".

وأضاف نبيه: "الاعتماد على لاعبين معينين فيه خطورة كبيرة ولازم يكون فيه بدلاء جاهزة باستمرار والزمالك وقع فيها بغياب 3 لاعبين وأنا لا أفضل الاعتماد فقط على 14 لاعبا فقط".

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وسبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.