شكرا لقرائتكم خبر عن Ahly vs Zamalek.. محمد محمود للاعبى الأهلى: "فرحتنا الليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث محمد محمود صانع ألعاب النادى الأهلى برسالة دعم وتحفيز لزملائه بالقلعة الحمراء قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع قطبى الكرة المصرية فى تمام التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولى، فى حدث كروى غير مسبوق، ونشر محمد محمود صورة للاعبى الأهلى عبر حسابه الشخصى على انستجرام وعلق عليها "فرحتنا الليلة إن شاء الله".



محمد محمود

وخطف نهائى القرن القلوب والعقول على مدار الأيام القليلة الماضية بعدما تقرر تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا ولدواعٍ أمنية قبل أن يتم الاستقرار في النهاية على إقامة مباراة الليلة بين قطبي الكرة المصرية بإستاد القاهرة الذى تقرر إقامة المباراة فيه بدلاً من إستاد برج العرب بسبب الأمطار ، وتُعد هذه هي المرة الإولى التى يُقام فيها نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقين من دولة واحدة ويطمع المارد الأمر لحصد اللقب التاسع في تاريخه فيما يأمل الزمالك في حصد النجمة السادسة في تاريخه.