شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى القرن.. مباراة الأهلى والزمالك تحت شعار "لا للتعصب".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت ساعة الحسم بين فريقى الأهلى والزمالك ذلك اللقاء الذى يجمع الفريقين في إطار نهائي دورى أبطال أفريقيا ، لتحديد البطل المتوج ، بنسخة البطولة الأفريقية، والتى تقام فى التاسعة مساءا بإستاد القاهرة.

وتقام المباراة تحت شعار لا للتعصب ، فبعد أن أطلقت وزارة الرياضة مبادرة "مصر أولا - لا للتعصب"، والندوات والمؤتمرات التى تم عقدها خلال الأيام الماضاية لنبذ التعصب ونشر الروح الرياضية بين الجماهير، بخلاف إضاءة برج القاهرة بشعار لا للتعصب.

وقد طرحت الوزارة شعار للمبادرة يتزين بفريقى الأهلى والزمالك، بالإضافة إلى صورة لكأس البطولة ، وهو ما زاد تصميمات الشعارات المختلفة التي تحث على نبذ التعصب، والتحلى بالروح الرياضية، و كلها تندرج تحت شعار "لا للتعصب".

مباراة اليوم تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذى حرم القطبين من 6 لاعبين، إذ يغيب عن الأهلى الثلاثى اليو ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان، فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدى "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات فى حيرة كلاً من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى والبرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك.



اصدقاء للأبد



الاهلى و الزمالك على شعار لا للتعصب



الاهلى والزمالك ايد واحدة



لا للتعصب