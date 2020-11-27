شكرا لقرائتكم خبر عن غياب المراقب الصومالى يؤجل الاجتماع الفنى لمباراة المقاولون وارتا سولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب عدم وصول المراقب الصومالي لمباراة المقاولون العرب وارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية امير عبدي حسن الى تأجيل الاجتماع الفني للمباراة التي ستقام غدا السبت في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، ومن المقرر ان يقام الاجتماع صباح الغد لتحديد الزي لكلا الفريقين الذى لن يشهد تعارض خاصة ان الفريق الجيبوتي يرتدي الزي الأبيض والأزرق بينما يرتدي المقاولون الزي الأصفر والأسود.

وتواجد مجدى محمد علي المدير الاداري في الموعد المحدد للاجتماع من جانب الاتحاد الافريقي ولكن لم يحضر المراقب ليتم تأجيله.

ويؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مرانه الأخير على ملعب جوليد بالعاصمة الجيبوتية استعدادا لمباراة ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدى للبطولة الكونفيدرالية الافريقية التى ستقام الرابعة عصر غدا السبت بتوقيت القاهرة.

ويتجمع الفريق فى فندق الإقامة فى الثالثة للتحرك الى الملعب الذى يبعد عن مقر الاقامة بـ 15 دقيقة.

وخضع الفريق لمسحة طبية قبل 48 ساعة من مباراة ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية والمقرر لها الرابعة عصر السبت بملعب جوليد بالعاصمة جيبوتى.

وتنص لوائح الاتحاد الافريقى على اجراء مسحة للتأكد من عدم وجود اصابات بفير وس كورونا قبل اللقاءات في البطولات الافريقية.

وتضم البعثة 34 فردا من بينهم 21 لاعبا اختارهم عماد النحاس المدير الفني ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام والمدربين احمد زهران ورامي عادل ورامى ربيع ومحمد فتحى مدرب الحراس وعبد الرحمن عيسى مدرب الاحمال والجهاز الاداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل واخصائى التاهيل محمد صبحى وفتحى على.

ويترأس المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، بعثة الفريق بعد قرار مجلس إدارة النادي بإسناد مهمة رئاسة البعثة لرئيس النادي.

وضمت قائمة اللاعبين محمود ابو السعود وأمير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة و فادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهرى وحسن شاهين واحمد داودا وأحمد عربى ومحمد مجلي واحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيرى ويوسف حسن.