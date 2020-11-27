بسبب كورونا .. الكاف يستعين بحكم مصري للمشاركة في إدارة مباراة نهائي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلا على الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك والأهلي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، بعد إصابة المغربي رضوان جيد بفيروس كورونا.

وكان "كاف" أعلن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لنهائي القرن، ويعاونه المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الفيديو، والزامبي ‏جاني سيكازوي كحكم رابع.‏

وعلم الخليج 365 أنه تم تعيين الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين حكما رابعا في الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك والأهلي، وتم إخطاره بالتواجد في الملعب.

وأصبح جاني سيكازوي حكم الفيديو "الڤار" بدلا من رضوان جيد بعد إصابته بكورونا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب إستاد القاهرة.