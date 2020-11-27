تداول فيديو لنجم بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي يدعم "مصطفى محمد" قبل نهائي القرن

تداول عددا من رواد صفحات التواصل الاجتماعي فيديو لمهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي وقائد منتخب بولندا، وهو يدعم خلاله مهاجم الزمالك قبل نهائي إفريقيا مساء اليوم الجمعة.

وظهر خلال الفيديو الذي لا تزيد مدته عن 30 ثانية نجم الفريق البفاري ليفاندوفسكي يدعم مصطفى محمد قائلًا: كل الدعم لمصطفى محمد في النهائي.

ويواجه اليوم الجمعة النادي الأهلي مع غريمه التقليدي نادي الزمالك على ملعب إستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.