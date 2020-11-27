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جدة - عمرو شويل موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020 ، ينتظر عشاق الكرة الأفريقية عامة والمصرية غدا الجمعة فى التاعسة مساء 27 نوفمبر على أحر من الجمر، لمتابعة نهائي دوري ابطال افريقيا بين الأهلي والزمالك، وهو الحدث الأول من نوعه أن يتأهل فريقان من نفس البلد لنهائى القارة الأفريقية.

موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا ، وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة الصدام المثير الذى يجمع الزمالك مع الأهلى في التاسعة مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولى في نهائي دوري الابطال الافريقى ،ويسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد. آخر ظهور للزمالك فى المباراة النهائية كان 2016 ليكسر انتظار دام 14 سنة، لكنه لم يحصد اللقب وخسر أمام صن داونز (3-1) بمجموع المباراتين. يخوض الزمالك نهائي دوري الابطال الافريقى للمرة الثامنة في تاريخه، فاز بخمسة ألقاب فيما حل وصيفاً في مناسبتين في المرات السبع السابقة ، ونرصد تاريخ الفارس الأبيض في نهائي دوري الابطال الافريقى .. موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020

1984 الزمالك 2-0 شوتنج ستارز النيجيرى شوتنج ستارز 0-1 الزمالك فاز الزمالك 3-0 في مجموع المباراتين 1986 الزمالك 2-0 أفريكا سبور الايفوارى أفريكا سبور 2-0 الزمالك فاز الزمالك 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في مجموع المباراتين 1993 أشانتي كوتوكو الغانى 0-0 الزمالك الزمالك 0-0 أشانتي كوتوكو فاز الزمالك 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0 في مجموع المباراتين 1994 الزمالك 0-0 الترجي التونسى الترجي 3-1 الزمالك فاز الترجي 3-1 في مجموع المباراتين 1996 شوتنج ستارز النيجيرى 2-1 الزمالك الزمالك 2-1 شوتنج ستارز فاز الزمالك 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في مجموع المباراتين 2002 الرجاء المغربى 0-0 الزمالك الزمالك 1-0 الرجاء فاز الزمالك 1-0 في مجموع المباراتين 2016 ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) 3-0 الزمالك الزمالك 1-0 ماميلودي صنداونز فاز ماميلودي صنداونز 3-1 في مجموع المباراتين

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