من هو الحكم مصطفى غربال؟ حكم نهائي القرن في دوري ابطال افريقيا 2020

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الخميس تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال لإدارة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين الزمالك المصري ومواطنه الأهلي غدًا الجمعة باستاد القاهرة الدولي.
وذكر الموقع الرسمي لنادي الزمالك اليوم أن غربال سيعاونه كل من المغربي رضوان جيد حكمًا لتقنية الفيديو (فار) والزامبي جاني سيكازوي حكما رابعًا.
يسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخهة والأول منذ عام 2013 من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزًا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، في حين يحلم الزمالك باستعادة البطولة الغائبة عنه منذ 18 عامًا.
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