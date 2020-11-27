شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول تأمين القمة: هؤلاء فقط مسموح لهم بحضور مباراة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال العقيد محمود القاضي، مدير عمليات الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، إنه لا صوت يعلو فوق صوت مباراة قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أكد العقيد محمود القاضي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «تم وضع خطة أمنية شاملة لخروج المباراة بالشكل الأمثل».

وتابع: «بداية المباراة ستكون في التاسعة مساء وفتح البوابات سيكون في الساعة الخامسة وإغلاق البوابات في الساعة الثامنة مساء».

وأتم: «الحضور في ملعب المباراة سيتراوح بين 225 إلى 250 شخص سيحضر المباراة غدًا شاملا حضور الأهلي والزمالك والاتحاد الأفريقي والجماهير والصحفيين».