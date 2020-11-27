شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول تأمين القمة: منع أي شخص درجة حرارته مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال العقيد محمود القاضي، مدير عمليات الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، إن هناك إجراءات احترازية مشددة بشأن فحص الحضور من حيث الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد العقيد محمود القاضي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «سيتم قياس درجة حرارة الحضور ولو هناك شخص درجة حرارته مرتفعة سيتم فحصه فورًا من قبل اللجنة الطبية في الملعب ولن يدخل الاستاد».

وتابع: «هناك إجراءات مشددة لحماية الحضور من الإصابة بفيروس كورونا، وسيتم تطبيق التباعد بين الحضور».