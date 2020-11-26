شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير جنوب إفريقيا ترسم موسيمانى على الجدران وتساند الأهلى أمام الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرصت جماهير جنوب أفريقيا على تدعيم مواطنها بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الأهلى قبل النهائي الأفريقي أمام الزمالك المقرر له غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولى لأول مرة في تاريخ القطبين، ورسمت جماهير جنوب أفريقيا صورة موسيمانى على جدران الحوائط في المنطقة السكنية التي يقطن بها الفتى الأسمر في جنوب أفريقيا حيث يعتبرونه رمزا ومن المعالم لتدريبه النادى الأهلى أكبر الأندية في القارة السمراء.

تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

بينما تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.