شكرا لقرائتكم خبر عن «سولشاير» يكشف كواليس فوز اليونايتد على «باشاك شهير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أولى جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن عدم وجود مشكلة لديه فى أن يتشارك اللاعبون تنفيذ ركلات الجزاء، وذلك بعد ترك برونو فيرنانديز تنفيذ ركلة جزاء لزميله ماركوس راشفورد فى فوز الشياطين الحمر على اسطنبول باشاك شهير التركى بنتيجة 4-1 فى دورى أبطال أوروبا.

وقال سولشاير فى هذا الشأن، بحسب ما نقل موقع «سكاى سبورتس»: «برونو يتمتع بثقة عالية، وماركوس ينفذ الركلات بصورة جيدة أيضًا، وإذا شعر برونو بأنه يرغب فى منح الركلة لماركوس فعليه القيام بذلك، كما أن أنتونى (مارسيال) نفذ ركلة جيدة أمام لايبزيج فلِمَ لا؟ يمكنهم التشارك فى التنفيذ».

وعن شعوره بالمفاجأة من إسهامات فيرنانديز مع الفريق، قال سولشاير: «لا، نراه يوميًا فى التدريبات، ونعرف ما سنحظى به عند مشاركته، هو لاعب يحب المغامرات، وخلق الفرص وتسجيل الأهداف، ويرغب فى فوز فريقه وأن يقدم الفريق مستوى طيبًا، وأظهر اليوم أنه يقدم ما هو أكثر من تنفيذ ركلات الجزاء».

وتطرق سولشاير للحديث عن الثنائى دونى فان دى بيك وإدينسون كافانى: «الثنائى يعتادان على الطريقة التى نرغب فى أن يلعبا بها، دونى بإمكانه اللعب فى مراكز مختلفة، وإدينسون لاعب جيد بنموذج قديم للمهاجم رقم 9، وهذا نموذج لم نملكه منذ فترة، وكنت سعيدًا بتواجد مارسيال على اليسار».

ويحتاج مانشستر يونايتد نقطة واحدة فى الجولتين المقبلتين للتأهل إلى دور الـ16، وعن ذلك علق سولشاير: «المجموعة مفتوحة لكل الاحتمالات، نملك 9 نقاط، وهناك فريقان يملكان 6 نقاط (باريس سان جيرمان ولايبزيج)، ويملك باشاك شهير 3 نقاط، وبالتالى لانزال نحتاج للنقاط للتقدم».

وأضاف: «نقطة واحدة ستكون كافية للتأهل، و3 نقاط ستمنحك الانتصار، نأمل أن نضمن النقاط التى نحتاجها أمام باريس سان جيرمان، اليوم الفريق يلعب بصورة جيدة وكان الإيقاع مع الكرة جيدًا، استحققنا الفوز خاصة بعد الشوط الأول، وفى الشوط الثانى كان الأمر مختلفًا، فمن الصعب الحفاظ على نفس الإيقاع عند التقدم 3-0».

وعن حالة الثنائى أرون وان بيساكا وفيكتور ليندلوف: «نأمل أن يكونا جاهزين للمباراة المقبلة، ولكن لسنا متأكدين من ذلك، فيكتور يعانى من مشكلة فى الظهر وأرون فى الكاحل، وبالتالى لم يكن هناك مجال للمغامرة، أما بوجبا فيعانى من مشكلة فى الكاحل، تدرب يوم الإثنين ولم يكن شعوره جيدًا، وأتى التأكيد الثلاثاء صباحًا».