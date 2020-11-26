وصلة هزار وضحك بين ساسي وأبوجبل وبن شرقي ولاعب متعافي من كورونا قبل النهائي الإفريقي

نشر محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك مقطع فيديو لوصلة ضحك بينه وبين التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي، لإزالة الضغط قبل المباراة المرتقبة والمصيرية أمام الأهلي في نهائي أفريقيا غدا.

وشهد الفيديو كذلك ظهور محمد حسن منتصف ملعب القلعة البيضاء، والمتعافي مؤخرا من إصابته بفيروس كورونا المستجد. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويلتقي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، غدا الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في مباراة تاريخية، حيث تعد هذه المرة الأولى في تاريخ مسابقة الأبطال التي يلتقي فيها فريقان من بلد واحد، كما أنها أول قمة بين قطبي الكرة المصرية في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله إلى المباراة النهائية بعد اكتساح الوداد بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي دور نصف النهائي، بينما صعد الزمالك على حساب الرجاء البيضاوي، بنتيجة 4-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

وستقام مباراة الأهلي والزمالك خلف أبواب مغلقة، بدون حضور الجماهير، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان صدر ليلة الأمس، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

الأهلي الأكثر تتويجا بدوري أبطال أفريقيا

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بدوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد ثمانية ألقاب، ويبحث عن تحقيق اللقب التاسع وتعزيز رقمه القياسي، وعلى الجانب الآخر، حقق الزمالك دوري الأبطال خمس مرات، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي، ويبحث الأبيض عن تحقيق لقبه السادس في تاريخه.