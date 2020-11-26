نهائي القرن.. بن شرقي: مواجهة الأهلي صعبة للغاية

تحدث المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة الأهلي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تجمع بين الفريقين.

وخلال حوار أجراه رفقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أكد بن شرقي أهمية وصعوبة مباراة الأهلي في النهائي، مضيفًا: “على أي حال، ستكون مباراة صعبة للغاية، كل شيء ممكن فيها، أريد بالتأكيد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا؛ لأنني أحب مثل هذه التحديات أمام الفرق الكبيرة”.

وواصل جناح الزمالك أنه قد اكتسب خبرة كبيرة من تجاربه السابقة، سواء مع الوداد لمدة عام ونصف الذي توج معه بالدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا، أو تجربته مع الهلال السعودي التي وصفها بالجيدة قبل تحقيق حلم باللعب في أوروبا خلال فترة إعارته إلى لانس الفرنسي.

كما أكد المغربي أن دوري أبطال إفريقيا هي البطولة المفضلة له، مضيفًا أنه يحب إظهار كل إمكانياته ومهاراته الحقيقية في مثل تلك المسابقات القوية.

واختمم حديثه مؤكدًا أنه يؤدي بشكل جيد مع الزمالك في الوقت الحالي كما كان في الوداد، ويمكنه بذل قصارى جهده في صفوف الفرق الكبرى.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.