شعب إب يحتفل بلقب الأكثر شعبية في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - إعلام النادي: خاص

بالتزامن مع الذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الوطني، يقيم نادي شعب إب يوم الإثنين القادم 30 نوفمبر مهرجاناً كرنفالياً ، بمناسبة فوز النادي بلقب الأكثر شعبية وجماهيرية في اليمن بنسبة 55% متفوقاً على التلال الذي حل المركز في الثاني بنسبة 42% ، وذلك في الاستفتاء الذي أجراه الموقع الاليكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أواخر أغسطس الماضي .

من جانبه أعرب نائب رئيس نادي شعب إب خالد شديوه في تصريح صحفي، عن شكره وتقديره لكافة الجماهير اليمنية في الداخل والخارج التي صوتت لناديه العنيد .

موضحاً: أن اللجنة المنظمة أرتأت إقامة هذه الاحتفائية يوم الـ 30 نوفمبر المجيد لما تمثله هذه المناسبة العظيمة من نقطة تحول في تأريخ الشعب اليمني، والمتمثل بجلاء آخر جندي بريطاني من عدن في 30 نوفمبر 1967م.

وطالب شديوه جميع الشعباويون إلى التعاون والتكاتف لإنجاح المهرجان الكرنفالي وأن يكونوا عند مستوى الحدث .

#شعب_إب_يحتفل

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#٣٠نوفمبر_موعدنا