شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك.. وتردد القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى النادي الأهلى للمرة الأولى بفريق نادى الزمالك في نهائى دورى أبطال افريقيا في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل، في استاد القاهرة الدولى، وسيتم عرض المباراة عبر قناتين من القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك أحدهما عبر البث والأخرى عبر البث الفضائى.

وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، إن المباراة ستكون بدون جماهير، بسبب أزمة فيروس كورونا، وسيتم إذاعة المباراة عبر البث الأرضى.

يطلق الكثيرون على المباراة لقب مباراة القرن، ووصل إلى تصفيات الدور نصف النهائى من تصفيات دورى أبطال أفريقيا للمرة الأولى 4 فرق من دولتين هما مصر والمغرب، بوصول فريقى الرجاء والوداد المغربيين، وفريقى الأهلى والزمالك المصريين.

وفاز في تصفيات الدور نصف النهائى نادى الزمالك على نادى الرجاء المغربى 3 /1 ويتأهل بعدها للدور النهائى، وفاز أيضًا النادى الأهلى على نادى الوداد المغربى 5/1 ويتأهل أيضأ للدور النهائى، ليلتقى للمرة الأولى في التاريخ فريقان من نفس الدولة (مصر) في البطولة وهما الأهلى والزمالك في نهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك رغم فوز النادى الأهلى باللقب 8 مرات، ونادى الزمالك 5 مرات.

وتعتبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» المالك الحصري لحقوق البث الفضائى لمباريات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وقررت القناة بث المباراة عبر beiN Sports HD7 الفضائية، وأن يتولى التعليق على المباراة التونسى عصام الشوالى.

وقالت قناة «تايم سبورتس» أنها ستقوم ببث مباراة الأهلى والزمالك عبر التردد الأرضى باعتبار أن من حقها بث المباراة داخل حدود مصر فقط.