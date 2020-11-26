والدة ميدو جابر تنهار على الهواء: مش لاقية ابني وبناشد رئيس الجمهورية بالتحقيق في اختفاءه

وقالت والدة اللاعب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" مع هاني حتحوت المذاع على شاشة "صدى البلد"، "لا أعلم أين ابني، ولا أعرف عنه شيئا، قالوا إنه اختفى من الفندق، اصطحبه اثنان وبعد ذلك اختفى".

وناشدت والدة اللاعب رئيس الجمهورية من أجل المساعدة في البحث عن نجلها، مؤكدة أنه تحدث إليها في السابعة مساءً، وقال لها إنه سوف يغلق الهاتف قليلًا.

كان معتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا،قد كشف عن تفاصيل اختفاء ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من معسكر الفريق المقام في أحد فنادق التجمع الخامس.

وقال "البطاوي"، خلال تصريحات عبر فضائية "النهار"، "ميدو جابر غير متواجد في فندق الإقامة، وفوجئنا بذلك بعدما دخلنا لغرفة الملابس، لقد تعرض لعملية اختطاف".

وأكد المشرف العام على الكرة، "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصان في الاستقبال طلبا التصوير معه، ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً، ولم يظهر حتى الآن".

وأوضح المشرف العام على الكرة، "شخصان ادعيا أنهما مُعجبان يرغبان في التقاط صورة مع ميدو جابر.. ثم أخذاه بالقوة خارج فندق الفريق، ولم نستطع التوصُّل إليه بعدها".