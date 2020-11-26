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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دوري أبطال أوروبا: تأهل بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.. وفوز ريال مدريد وخسارة ليفربول

الخميس 26 نوفمبر 2020

الخليج 365

جدد فريق ريال مدريد الإسباني آماله في التأهل لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تغلبه 2 / صفر على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز بروسيا مونشنجلادباخ الألماني 4 / صفر على ضيفه شاختار دونتيسك الأوكراني.



تحدى الريال غياب نجميه المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والمدافع المخضرم سيرخيو راموس بداعي الإصابة، ليحقق انتصاره الأول في تاريخه على إنتر داخل الملاعب الإيطالية بالمسابقات الأوروبية.

افتتح البلجيكي إيدين هازارد التسجيل للفريق الإسباني مبكرا في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، قبل أن تتضاعف معاناة إنتر، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد نجمه التشيلي آرتورو فيدال في الدقيقة 33 لحصوله على الإنذار الثاني.

وجاء الهدف الثاني للريال عبر النيران الصديقة، بعدما أضاف المغربي أشرف حكيمي، لاعب إنتر الحالي والريال السابق، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 59

يأتي هذا الفوز، ليكرر الريال تفوقه على إنتر، بعدما سبق أن تغلب على الفريق الإيطالي 3 / 2 في الجولة الماضية للمجموعة في العاصمة الإسبانية مدريد.

وبذلك، عوض الريال بدايته الباهتة في المجموعة، التي شهدت حصوله على نقطة واحدة في أول جولتين، ليصبح قريبا من بلوغ الأدوار الإقصائية للمسابقة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 13 لقبا.

وعزز بروسيا مونشنغلادباخ الألماني صدارته للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق (4-صفر) على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، الأربعاء، في الجولة الرابعة بالمجموعة ضمن مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

افتتح لارس شتيندل التسجيل لمصلحة مونشنغلادباخ في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، فيما أضاف نيكو إيلفيدي الهدف الثاني في الدقيقة 34.

أضاف بريل إيمبولو الهدف الثالث للفريق الألماني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، قبل أن يحرز أوسكار فيندت الهدف الرابع في الدقيقة 77.

وارتفع رصيد مونشنغلادباخ إلى 8 نقاط في الصدارة، لينعش آماله في التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، فيما تجمد رصيد شاختار عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وجاء إنتر ميلان الإيطالي في ذيل الترتيب برصيد نقطتين.

وحسم بايرن ميونخ الألماني تأهله إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب على ريد بول سالزبورغ النمساوي 3 /- 1، يوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى، والتي شهدت أيضا تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي سلبيا.

افتتح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 35، ثم جاء الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 52، وسجله ماكسيمليان ووبر لاعب ريد بول سالزبورج عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وبعدها، أضاف اللاعب البديل ليروي ساني الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 68، قبل أن يرد ريد بول سالزبورغ بهدف سجله ميرجيم بريشا في الدقيقة 73 .

ورفع بايرن ميونخ حامل اللقب رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، ليحسم تأهله إلى دور الستة عشر، بينما تجمد رصيد ريد بول سالزبورج عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

أما أتلتيكو مدريد، فقد سقط في فخ التعادل السلبي على ملعبه أمام لوكوموتيف موسكو، ليرفع أتلتيكو رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، مقابل ثلاث نقاط للوكوموتيف موسكو في المركز الثالث.

وعزز أتالانتا الإيطالي حظوظه في بلوغ دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه ليفربول الإنجليزي 2 – صفر، في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بالمسابقة، والتي شهدت فوز أياكس أمستردام الهولندي على ميتلاند الدنماركي 3 – 1.

ورفع أتالانتا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف أياكس صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته، حيث يلتقيان على ملعب الأخير في الجولة المقبلة من دور المجموعات.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليفربول عند تسع نقاط، لكنه ظل محافظا على صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن أياكس وأتالانتا.

وتقدم أتالانتا في الدقيقة 60 عن طريق جوسيب إيليسيتش، قبل أن يسجل روبن جوسينس الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 64.

وفي المباراة الثانية، تقدم أياكس في الدقيقة47 عن طريق ريان جرافينبيرش ، قبل أن يضيف نصير مزرواي الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 66 سجل البرازيلي ديفيد نيريس الهدف الثالث لأياكس، قبل أن يسجل أوير مابل هدف تقليص الفارق للفريق الدنماركي في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة، ودع فريق ميتلاند الدنماركي المنافسات القارية للموسم الحالي، حيث يحتل المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بفارق سبع نقاط خلف أتالانتا صاحب المركز الثالث وأياكس صاحب المركز الثاني، وبالتالي لن يكون قادرا حتى على التأهل لمنافسات خروج المغلوب في الدوري الأوروبي.

وحسم مانشستر سيتي الإنجليزي تأهله مبكراً لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1-0 على مضيفه أولمبياكوس اليوناني، اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

يدين سيتي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه فيل فودين، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 36، ليعيد الفريق السماوي البسمة من جديد لوجوه جماهيره، التي شعرت بالإحباط من خسارته 0-2 أمام توتنهام هوتسبير في لقائه الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي، يوم السبت الماضي.

وواصل مانشستر سيتي صدارة ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع التي خاضها في المجموعة، ليضمن صعوده للأدوار الإقصائية قبل خوض الجولتين الأخيرتين للمجموعة.

في المقابل، تجمد رصيد أولمبياكوس، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي، عند ثلاث نقاط في المركز الثالث مؤقتاً، قبل لقاء أولمبيك مارسيليا الفرنسي، متذيل الترتيب بلا نقاط، مع ضيفه بورتو البرتغالي، صاحب المركز الثاني بست نقاط.