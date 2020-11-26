شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25 / 11 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد اليوم الأربعاء 25 /11/2020 ، الكثير من الاخبار الرياضية الهامة منها ، إيجابية عينة اليود يانج و وليد سليمان وصالح جمعة من الاهلى و أوباما و الونش وعبد الله جمعة ، بالإضافة الى قرار الكاف إقامة النهائي بدون جمهور .

الغندور : الونش يعانى من مشاكل فى الرئة وأوباما بكى لغيابه عن نهائى دورى الأبطال

كشف الإعلامي خالد الغندور أن محمود حمدي الونش لاعب فريق الزمالك لو تعافى من كورونا وجاءت نتيجته سلبية كان من الصعب لحاقه بنهائي افريقيا لأنه لديه مشاكل صدرية وكان من الصعب يلعب عشان عنده مشاكل في الرئة.

قبل موقعة النهائى التاريخى.. تعرف على غيابات الزمالك أمام الأهلى

تترقب جماهير الكرة المصرية والإفريقية القمة التاريخية التى ستجمع بين الأهلى والزمالك، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامته فى التاسعة من مساء الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، حيث سيجمع النهائى لأول مرة فى تاريخ البطولة الإفريقية، فريقين من نفس البلد، ولذا تكون أهميته مُضاعفة لكلا الفريقين، أما عن أبناء ميت عقبة فتمثل لهم القمة الإفريقية مكانة خاصة، لاسيما وأن القلعة البيضاء لم تتوج بالأميرة الإفريقية منذ عام 2002 عندما توج الفريق باللقب على حساب الرجاء المغربى، لذا يسعى الأبيض للفوز بالمباراة والتتويج باللقب للمرة السادسة فى تاريخه، إلا أن الجهاز الفنى للفريق، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، سيكون أمامه تحدٍ خاص بعد المستجدات التى شهدتها الساعات الأخيرة عقب ظهور نتائج المسحة الطبية التى خضع لها الفريق تحت إشراف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، ليفقد الفارس الأبيض عدد من لاعبيه المميزين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، ويستعرض ”الخليج 365”، كل غيابات الأبيض أمام الأهلى فى المباراة المرتقبة سواء للإصابة أو لعدم القيد فى القائمة الإفريقية..

الزمالك يغير فندق إقامته قبل 48 ساعة من القمة الأفريقية بسبب حفل زفاف

قامت إدارة الزمالك، بتغيير فندق إقامة الفريق مساء اليوم، الأربعاء، حيث كان يتواجد الفريق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولى قبل أن يتم نقل مقر الإقامة بالقرب من مطار القاهرة الدولى، وذلك بسبب إقامة حفل زفاف أحمد أيمن منصور، نجم بيراميدز والمنتخب الوطنى، فى الفندق السابق للزمالك الذى تم تغييره قبل مواجهة الأهلى، المقرر لها بعد غد، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى دور النهائى لدورى أبطال إفريقيا.

الكاف والجبلاية: نهائي بطولة دوري الأبطال بدون جمهور

تقرر بشكل نهائى ورسمى إقامة مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلى، بدون جماهير، بعد ما سبق وأعلن عن تواجد 2000 من جماهير الناديين.

6 كورونا .. اتحاد الكرة يعلن نتائج المسحة الطبية للاعبى الأهلى والزمالك

أعلن محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم نتائج المسحات الطبية التي أجريت اليوم لأعضاء فريقي الزمالك والأهلي طرفي المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء بعد غد الجمعة بستاد القاهرة..

الزمالك يوضح إمكانية ضم ناشئين لقائمة القمة بعد إصابة 3 لاعبين بكورونا

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، إنه وفقا للوائح الخاص بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، لن يتمكن النادى الأبيض من ضم ناشئين غير مقيدين بالقائمة الأفريقية إلى قائمة الفريق فى مباراته مع الأهلى، بعد إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا من الفريق وهم يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدى الونش.

حمدي فتحي بديلاً لديانج في تشكيلة الأهلي الأساسية أمام الزمالك..وكهربا بديلاً

يدفع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بحمدي فتحي لاعب وسط الفريق في التشكيلة الأساسية بدلاً من المالي اليو ديانج بعد إصابة الأخير بكورونا في مواجهة الزمالك، المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.

رسميا .. غياب عبد الله جمعة والونش واوباما عن القمة بسبب كورونا

كشفت المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك استعدادا لمباراة الأهلي عن التأكد من إيجابية العينة لـ 3 لاعبين ، وذلك قبل 48 ساعة من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي افريقيا والمقرر لها بعد غد في نهائي دوري ابطال افريقيا، وجاءت نتيجة عينة لاعبي الزمالك للكشف عن فيروس كورونا بالتأكد من إصابة مكل من : يوسف أوباما وعبد الله جمعة والونش، مما يؤكد غيابهم عن مباراة القمة.

عينة الكاف تثبت إيجابية ديانج وسليمان وصالح واوباما وعبد الله والونش

كشفت المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك استعدادا لمباراة الأهلي عن التأكد من إيجابية العينة لـ 3 لاعبين ، وذلك قبل 48 ساعة من مباراة الفريقين في نهائي افريقيا والمقرر لها بعد غد في نهائي دوري ابطال افريقيا.

كواليس أزمة انتقال أحمد سامى من المقاصة لبيراميدز

كشف إيهاب المحص وكيل أعمال احمد سامي مدافع بيراميدز كواليس الأزمة التي ظهرت في الساعات الماضية بين المقاصة ونادى سيراميكا الصاعد للدورى حديثا بعد إعلان بيراميدز ضم اللاعب رسميا الى صفوفه.