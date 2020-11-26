ريال مدريد يكرر فوزه على إنتر ويقترب من التأهل ومونشنغدلاباخ يكتسح شاختار

كرر ريال مدريد الإسباني فوزه على مستضيفه إنتر الإيطالي وتغلّب عليه بهدفين نظيفين الأربعاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وارتقى رجال المدرب زين الدين زيدان بفوزهم الليلة للوصافة في الترتيب برصيد 7 نقاط خلف بوروسيا مونشنغدلاباخ الألماني (8 نقاط) الذي كرر أيضاً فوزه على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني برباعية نظيفة في وقت سابق.



وكان النادي الملكي فاز ذهاباً في الجولة الماضية على إنتر 3-2 في مدريد.



افتتح البلجيكي إيدين هازار التسجيل لريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة وأضاف البرازيلي رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة 59 من عمر المباراة التي شهدت طرد لاعب إنتر، التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 33 لنيله إنذارين.



وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، كرر بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني فوزه على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني واكتسحه 4-صفر الأربعاء.



وكان مونشنغلادباخ اكتسح شاختار ذهابا أيضاً بستة أهداف نظيفة في عقر داره.



وسجل للفائز لارس شتيندل (17 من ركلة جزاء)، السويسريان نيكو إلفيدي (34) وبريل إمبولو (45+1) والسويدي اوسكار فندت (77).



ورفع الفريق الألماني رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة، يليه ريال مدريد بـ 7 نقاط، ومن ثم شختار بـ 4 نقاط، فيما يتذيل المجموعة إنتر بنقطتين.

المصدر: وكالات