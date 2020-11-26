شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يشكو قناة الأهلي: «ماليش في قلة الأدب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد حسام ميدو، مقدم برنامج «أوضه اللبس» على قناة «النهار»، أنه سيتقدم ببلاغ وشكوى رسمية ضد قناة الأهلي إلى الهيئة الوطنية للإعلام، بسبب التطاول والتجاوز في حقه على شاشة قناة الأهلي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه: «أنا ماليش في قلة الأدب، وبعمل شغلي بمنتهى الأمانة والحيادية».

وأضاف: «جمهور الأهلي وجمهور الزمالك زعلانين مني لأني أقوم بدوري الإعلامي على أكمل وجه».