شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يشكو قناة الأهلي: «ماليش في قلة الأدب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد حسام ميدو، مقدم برنامج «أوضه اللبس» على قناة «النهار»، أنه سيتقدم ببلاغ وشكوى رسمية ضد قناة الأهلي إلى الهيئة الوطنية للإعلام، بسبب التطاول والتجاوز في حقه على شاشة قناة الأهلي.
وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه: «أنا ماليش في قلة الأدب، وبعمل شغلي بمنتهى الأمانة والحيادية».
وأضاف: «جمهور الأهلي وجمهور الزمالك زعلانين مني لأني أقوم بدوري الإعلامي على أكمل وجه».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
113,742
-
تعافي
102,103
-
وفيات
6,573
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو يشكو قناة الأهلي: «ماليش في قلة الأدب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.