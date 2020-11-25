هدف فودن يقود مانشستر سيتي إلى دور 16 في دوري أبطال أوروبا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أنهى فيل فودن، لاعب وسط مانشستر سيتي، تحركا رائعا للفريق ليحرز هدف الفوز 1-صفر على مضيفه أولمبياكوس بيريوس ليحجز مقعده في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.
وبعد سيطرة الضيوف على المباراة، اخترق سيتي دفاع أصحاب الأرض في الدقيقة 36 عندما أرسل جابرييل جيسوس الكرة إلى رحيم سترلينج الذي أعادها بكعبه إلى فودن المنطلق من الخلف ليضعها في الشباك من مدى قريب.
وواصل الفريق اليوناني محاولاته لإدراك التعادل وكان قريبا من ذلك قرب النهاية عندما ذهبت تسديدة كونستانتينوس فورتونيس من زاوية صعبة إلى جوار القائم، بينما علت ضربة رأس بيبي سيسي أعلى العارضة في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وحقق سيتي فوزه الرابع على التوالي في أبرز بطولات أوروبا للأندية ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات، بينما يحتل أولمبياكوس المركز الثالث بثلاث نقاط.
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