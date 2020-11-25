شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجلاء يتأهل الى نهائي بطولة كأس الاستقلال لكرة القدم لأندية عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020 تأهل فريق الجلاء إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الإستقلال لكرة القدم لأندية عدن، بعد فوزه على فريق الروضة بهدفين مقابل هدف، في مباراة الدور نصف النهائي من البطولة التي ينظمها اتحاد كرة القدم، احتفاء بالذكرى ال 53 لعيد الإستقلال الوطني ال 30 من نوفمبر.

سجل للجلاء، كلا من أمين قشاش ، وماجد الكازمي فيما سجل هدف الروضة عبدالله عامر. وتقام غدا المباراة الثانية في الدور نصف نهائي من البطولة بين فريقي النصر والمنصورة على ملعب الشهيد حامد بالشيخ عثمان.

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