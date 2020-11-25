شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تنفى وجود تذاكر بها وتوزيعها على الجماهير لحضور نهائى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفت وزارة الشباب والرياضة قطعيا جميع ما تداولته بعض وسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعى بشأن وجود تذاكر أو دعوات بالوزارة يتم توزيعها على الجماهير لحضور مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك والتى ستقام يوم الجمعة القادم، على ستاد القاهرة الدولى، حيث إن المباراة ستقام بدون جماهير حسب قرارات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم وفى ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وتؤكد الوزارة أن تنظيم هذا الحدث الهام يخص بالأساس الاتحاد الافريقى لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم علما بأن الوزارة على تواصل مع جميع الجهات المعنية بتنظيم هذا الحدث الإفريقى التاريخى لضمان خروجه بالشكل اللائق والمشرف وبما يتناسب مع سمعة وريادة المنظومة الرياضية المصرية على مستوى القارة الأفريقية .

وتهيب وزارة الشباب والرياضة بالجميع تحرى الدقة وعدم نشر أخبار مغلوطه خاصة فى ضوء حرص الوزارة وجميع أطراف المنظومة الرياضية المصرية على تهيئة الأجواء المناسبة لهذا الحدث الرياضى الهام وهو ما تجلى فى المبادرة التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام تحت شعار...مصر أولا ...لا للتعصب.