الامارات | الوصل ينعى مدربه السابق مارادونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل ينعى مدربه السابق مارادونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى نادى الوصل وفاة الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي توفي اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 60 عاماً. ونشر الوصل على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للنجم الأرجنتيني بقميص "الإمبراطور" عندما كان مدرباً للوصل في موسم 2011-2012، معلقاً عليها: "وداعاً أيها الأسطورة". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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