أخبار الهلال| مفاجأة سارة للهلاليين قبل النهائي المُنتظر أمام النصر

تترقب جماهير نادي الهلال المباراة الهامة يوم السبت المقبل أمام نادي النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تأتي بعد أيام قليلة من مواجهة الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، التي انتهت لصالح الزعيم بهدفين دون رد.
وسجل هدفي الهلال بافتيمبي جوميز من ركلة جزاء في الدقيقة 60، وأحرز الهدف الثاني “البديل” صالح الشهري في الدقيقة 90+8، وبعد هذا الانتصار رفع الزعيم رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد النصر عند 3 نقاط في المركز الخامس عشر.
وغاب مدرب الهلال، رازفان لوشيسكو، عن إدارة مباراة النصر الماضية من الملعب؛ بسبب تواجده في العزل الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
عودة لوشيسكو
وكشفت مصادر هلالية اليوم الأربعاء أن المدرب الروماني سيقود التدريب الرئيسي لفريق الهلال، الذي يسبق النهائي بـ48 ساعة، وسيعود إلى الإشراف ميدانياً على البرنامج التدريبي، ابتداءً من يوم غدٍ، استعدادًا لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكانت إدارة الهلال قد قامت بتركيب شاشات في غرفة خلع الملابس حتى يستطيع المدرب لوشيسكو التواصل مع اللاعبين قبل مباراة النصر الماضية وبين الشوطين، ووضع التقني الروماني، عبر الفيديو كونفرنس، كل التفاصيل والتكتيكات الخاصة باللقاء، وبمساعدة الشاشات استطاع التواجد مع لاعبيه وطاقمه قبل وأثناء استراحة الديربي.
واستطاع لوشيسكو أن يكون على تواصل دائم مع المساعد كريستيانو باتشي، ونقل المدرب الإيطالي للاعبي الهلال كل تعليمات وقرارات المدير الفني خلال مواجهة النصر الماضية.
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