وزير الرياضة: ٥٠٠ متطوع يحضرون نهائي إفريقيا تحت شعار نبذ التعصب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إقامة مباراة القمة الإفريقية بين الزمالك والأهلي بعد غد الجمعة في نهائي دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة دون حضور جماهير بناء علي ما تم الاتفاق عليه مع الجهات الأمنية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف المنوط بتنظيم المباراة.
وقال وزير الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن 500 متطوع تابعين لوزارة الشباب والرياضية سيحضرون في الاستاد تحت شعار «مصر أولا ولا للتعصب» من أجل إرسال رسالة حضارية عن الكرة المصرية وممثليها الأهلي والزمالك، مؤكدا أن المتطوعين سيرتدون تيشيرتات خاصة بمبادرة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي «مصر أولا ولا للتعصب»، وبالتالي غير مسموح لهم بالتشجيع في المباراة، الأمر الذي يعني أنهم ليسوا جماهير وأن لديهم مهمة ورسالة محددة في المباراة سيلتزمون بتنفيذها على الوجه الأمثل.
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