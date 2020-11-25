شكرا لقرائتكم الخولى : اختلافات بين المصري والوداد المغربي بشأن صفقة فرانسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الخولى عضو مجلس ادارة النادى المصرى البورسعيدى أن صفقة فرانسيس كازادى لاعب الوداد المغربى تشهد اختلافات بين المصرى وبطل المغرب ، وقال الخولى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" لاتزال مفاوضات المصرى مع الوداد المغربى قائمة للتعاقد مع فرانسيس كازادى ولكن هناك اختلافات بين المصرى والوداد فى بعض الامور لذا فإننا نسير فى طريق الاتفاق مع مهاجم أخر لتأمين نفسنا حال تعثر إتمام الصفقة وفى حال نجاحها سوف نبرم الصفقتين معاً".

وتابع محمد الخولى:" بعد ثبوت إيجايبة مسحة كورونا للثنائى عصام ثروت وأحمد دعدور تم عزلهم ومنحهم بروتوكول وزارة الصحة للتعافى من كورونا وقررنا إخضاع الفريق بالكامل والجهاز الفنى لمسحة كورونا للتأكد من سلامة الجميع قبل إنطلاق معسكر برج العرب السبت المقبل".

وعن الدوري الجديد قال عضو مجلس المصرى :" كل الاندية استعدت بشكل جيد وعلى رأسهم الاندية الصاعدة للدوري التى تعاقدت مع صفقات مميزة بما يؤكد أننا أمام موسم قوى تحتاج فيه الاندية الشعبية ومجالس ادارتها للدعم من وزارة الرياضة لإستكمال مسيرتها فى الدوري الممتاز والصمود أمام هجمة أندية الشركات".

وكان المهاجم فرانسيس كازادي، قد انضم إلى الوداد الرياضي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، واعتبرت الجماهير الودادية ضمه لفريقها حينها مهزلة كبيرة باعتباره كان لاعبًا عاطلاً.

وكان المهاجم الكونغولى قد انضم لصفوف الفريق المغربي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، من فريق شباب المحمدية فى صفقة قوبلت بانتقاد كبير من جماهير الوداد خاصة وأن اللاعب كان لايشارك مع فريقه السابق بالمباريات، ولكن نجح كازادى فى الظهور بشكل مميز مع الفريق الودادى.

وتألق المهاجم الكونغولى، مع فريق الوداد، مسجلا 10 أهداف، منهم هدفان فى دورى أبطال أفريقيا، وفرض تألق كازادي على مدرب منتخب الكونغو، توجيه الدعوة له، للمشاركة في المبارتين الإعداديتين أمام المنتخب الوطني المغربي والبوركيني.

يذكر أن الوداد المغربي، ودع بطولة دورى أبطال أفريقيا، على يد فريق الأهلى، فى نصف النهائي، بنتيجة 5 – 1، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب,