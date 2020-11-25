الأهلي يخضع لمسحة «الكاف» قبل نهائي إفريقيا

خضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، اليوم الأربعاء ، لمسحة طبية من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للكشف عن فيروس كورونا.

وحضر إلى مقر النادي محمود كهربا ووليد سليمان وصالح جمعة لاعبي الفريق الأحمر وأجروا المسحات في سياراتهم الخاصة.

وتحسم المسحة الطبية للكاف جاهزية اللاعبين لخوض

لقاء الزمالك بعد غدٍ الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.على الجانب الآخر أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني والطبي والإداري مسحة طبية صباح اليوم الأربعاء في مقر فندق إقامة الفريق استعدادا لخوض لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال افريقيا في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على الإشراف على الإجراءات الطبية و أخذ المسحات من لاعبي الفريق واتباع كافة الاجراءات الخاصة بها.

يذكر أن هذه هي المسحة التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف وسبق للفريق أن أجرى مسحة طبية قبل دخوله معسكر مغلق استعدادا لنهائي إفريقيا.