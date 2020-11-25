اتحاد الكرة يجري قرعة دوري الصالات..غدًا

يجري الاتحاد المصري لكرة القدم ، قرعة الدوري الممتاز لكرة الصالات للموسم الجديد 2020/2021 ، بمقر الاتحاد بالجبلاية غدًا الخميس الموافق 26 نوفمبر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

كما يعقد الحكم الدولي محمد حسن ندوة على هامش القرعة للمديرين الفنيين ومندوبي الأندية لشرح المستجدات على قانون اللعبة.

وخاض منتخب مصر لكرة الصالات معسكره بالإمارات مطلع الشهر الجاري في إطار الاستعداد لكأس العالم ليتوانيا ٢٠٢١.

كانت بعثة المنتخب خضعت لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم لمدينة دبي ، وجاءت نتيجتها سلبية، حيث خضعت البعثة للحجر في فندق الإقامة

حتى ظهور نتيجة المسحة.

وترأس بعثة المنتخب الوطني حينها الدكتورة سحر عبدالحق ، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والمشرف على الكرة النسائية ، ويقود المنتخب المصري، هشام صالح، المدير الفني، ونادر رشاد، المدرب العام، وأيمن راغب، مدرب حراس المرمى ، ونواف الوجيه، المدير الإداري، والدكتور عادل الحداد، طبيبًا، وهاني درويش، إخصائي تأهيل، وأحمد حسن، مسئول مهمات.