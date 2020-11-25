شكرا لقرائتكم شوبير يؤكد جاهزية حمدي فتحي ويلمح لتجدد إصابة ديانج قبل نهائى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألمح الإعلامى أحمد شوبير إلى تجدد إصابة المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الاهلى واحتمالية الدفع بحمدى فتحى أساسياً مع المارد الأحمر فى نهائى القرن ، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" مباراة صعبة للغاية ، مباراة فيها ندية كبيرة ، الفريقين ليهم أفضل لاعبين وهناك حالة استنفار كبيرة فى المعسكرين"

وتابع شوبير:"الأهلى يجرى مسحة كورونا اليوم فى العاشرة صباحاً والزمالك بعده بساعة والنتيجة سوف تظهر فى الرابعة عصراً قبل التمرين ، والمؤشرات بتقول حازم إمام لن يبدأ أساسى وباتشيكو عنده قناعة بأحمد عيد فى الجبهة اليمنى فى ظل غياب حازم إمام لمدة أسبوع بسبب كورونا ، إسلام جابر جايز يلعب بديلا لأوباما ".

ويضيف شوبير:" فى الأهلى ممكن حمدى فتحى يبقى أساسى لأنه راجع منتشى من المنتخب وممكن يكون اليو ديانج إصابته بكدمة مع منتخب بلاده اتجددت ، مروان محسن جتله كدمة امبارح فى التمرين ولكنها لن تؤثر على فرص مشاركته فى المباراة بشكل أساسى".

وأكمل شوبير:" فرص ضعيفة للونش فى الظهور بالنهائى بسبب كورونا ، وكبيرة لكهربا ووليد سليمان لو جاءت مسحتهم سلبية اليوم".

ويترقب مسئولو النادي الأهلي نتيجة مسحة كورونا للاعبي الفريق التي سيجريها اللاعبون اليوم، الأربعاء، لتحديد تشكيل مواجهة الزمالك المقرر اقامتها بعد غدٍ الجمعة على ملعب استاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأثبتت المسحات التي أجراها الأهلي للاعبيه على مدار الأيام الماضية إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا وهم محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد ريان وأخيراً الحاوي وليد سليمان وأن كان الثنائي شريف وأحمد ياسر ريان خارج حسابات الفريق في مباراة الزمالك لعدم قيدهم في قائمة الأهلي.

ويرفض موسيماني تحديد العناصر الأساسية والبت في خطة لعب مواجهة الزمالك قبل ظهور نتيجة مسحة الكاف التي ستكون نتيجتها مُلزمة وسيتم استبعاد على أثرها أي لاعب يعاني من فيروس كورونا من المباراة، ويفكر موسيماني حال سلامة اللاعبين في الدفع بالتشكيلة التالية في مواجهة الزمالك، بحيث يحرس محمد الشناوي المرمى الأحمر وأمامه رباعي الدفاع علي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وامامهم ثنائي الأرتكاز اليو ديانج وعمرو السولية وفي الأمام محمد مجدي قفشة وحسين الشحات وجونيور أجاي على أن يقود الهجوم مروان محسن