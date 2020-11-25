شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمود علاء بشأن ما تردد عن إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي محمود علاء مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك استيائه من الشائعات التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية عن إصابته بفيروس كورونا؟

وقال علاء في تصريحات خاصة للمصري اليوم: الحمد لله انا تمام ونتيجة مسحه كورونا الاخيرة سلبية ولا أعاني من أي شيء موكدا ان ما روج شائعة اصابته بكورونا إنسان مريض وغير مسؤول وهدفه احداث بلبلة بالفريق وبين الجماهير قبل مباراة القمة.

وأكد علاء انه ملتزم تماما بالإجراءات الاحترازية والوقائية وكذلك جميع لاعبي الفريق مطالبًا الجميع بتحري الدقة قبل اثارة البلبلة وترويج الشائعات.