عصام الحضري: محمد الشناوي هو من سيقود الأهلي للتتويج على حساب الزمالك ‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام الحضري الحارس الأسطوري السابق للمنتخب الوطني ، أن محمد الشناوي ومحمد أبو جبل حارسي مرمى الأهلي والزمالك على الترتيب ، يعيشون فترة فنية مميزة ، ويقدمون مستوى مميز في الفترة الأخيرة.
وأضاف الحضري، في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أنه يتمنى أن يختتم الثنائي الموسم بشكل مميز، مؤكدا أنه على تواصل دائم معهما.
وبسؤاله عن من سيرجح ميزان فريقه ، قال الحضري أنه يرى الشناوي الأقرب لترجيح كفة الأهلي في اللقاء خاصة وانه يؤدي المباريات بشكل مميز في الفترة الأخيرة إلى جانب تصديه لاكثر من ركلة جزاء في المباريات الأخيرة وبالتالي لو وصلت المباراة لركلات الترجيح الشناوي سيكون له دور مع الاهلي
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