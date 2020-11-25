الامارات | منتخبات الغولف تستلهم التجربة الإيطالية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات الغولف تستلهم التجربة الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص نجما الغولف الإيطاليان روناتو بارني وغريزه مانغليزي على نقل خبراتهما الاحترافية في موسمي «الجولة الأوروبية» و«السباق إلى دبي»، إلى لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني بمختلف الفئات السنية، في ورشة عمل نظمها اتحاد اللعبة أول من أمس على ملاعب نادي خور دبي، على هامش استعدادات النجمين الإيطاليين لخوض جولتي الختام في الدوري الأوروبي اللتين تستضيفهما دبي الشهر المقبل، في كل من بطولتي «الغولف في دبي» و«موانئ دبي العالمية».

وشهدت ورشة العمل حضور 35 من لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، وبمتابعة الأمين العام لاتحاد الغولف ومدير المنتخبات الوطنية خالد الشامسي، ومدربي المنتخبات، التونسي سمير الولاني، والبريطانية أيريل لورين.

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