شكرا لقرائتكم اليوم.. مواجهات قوية فى الجولة الـ11 بدورى محترفى رجال اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم الأربعاء ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الحادية عشر بدورى محترفين كرة اليد للموسم المحلى 2020 /2021 على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية ، حيث تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع حدائق الأهرام و طلائع الجيش مع الطيران و بترول أسيوط مع أسيوط الرياضى و الجزيرة مع هليوبوليس ،أما المجموعة الثانية فتشهد لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع الزهور و سبورتنج مع أصحاب الجياد و الأولمبي مع البنك الأهلى و المعادى مع الشمس.

وتشهد جولة 28 نوفمبر بدورى المحترفين لاستكمال موسم 2019/2020 لقاءات مهمة بين كل من: الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأولمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية لقاءات بين طلائع الجيش مع الأولمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.