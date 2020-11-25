شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: صفقة سوبر فى الأهلى عقب نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد فاروق عن اقتراب صفقة سوبر للنادى الأهلى وذلك بعد الانتهاء من نهائى أفريقيا أمام الزمالك، والذى من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية: "هناك صفقة سوبر فى مركز رأس الحربة للنادى الأهلى فى الميركاتو الصيفى، ولكن لن يتم الإعلان عنها حاليًا إلا بعد نهائى أفريقيا".

وأضاف: "النادى الأهلى يركز خلال الفترة الماضية على التعاقد مع لاعبين سوبر بغض النظر عن المقابل المادى". وكشف الإعلامى محمد فاروق أن مرتضى منصور لن يحضر نهائى أفريقيا والذى يجمع بين فريقى الزمالك والأهلى يوم الجمعة المقبل.

وأضاف: "فى النهاية يجب على كل مسئول الالتزام وتنفيذ القرار الذى يتخذه، ويجب تهدئة الأمور بين جماهير الفريقين قبل المباراة".