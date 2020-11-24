شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي: لقاء ريال مدريد صعب ومثل النهائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، اللمسات الأخيرة على استعداداته لمواجهته المرتقبة والمصيرية أمام ريال مدريد الإسباني، المقرر لها الأربعاء في رابع جولات دور مجموعات دوري الأبطال، والتي وصفها المدير الفني للفريق، أنطونيو كونتي، بـ"النهائي".

وإذا كان الفريق الملكي يدخل اللقاء مع وجود هامش للخطأ بالنسبة له، لا سيما مع الغيابات العديدة التي ضربت صفوفه خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها القائد سرخيو راموس، بالإضافة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، فإن ممثل إيطاليا ليس هناك بديل أمامه سوى النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على حظوظه في بلوغ ثمن النهائي.

وأكد كونتي خلال المؤتمر الصحفي قبل المران "لا أعتقد أن ريال مدريد سيبحث عن أعذار بسبب الغيابات لديه، الفريق يمتلك قائمة متكاملة من اللاعبين الجيدين الجديرين باللعب لفريق بحجم الريال. مسألة الحديث عن الغيابات تجعلني أضحك قليلا".

وأضاف "مباراة الريال بمثابة نهائي بالنسبة لنا، ليس لدينا أي خيار آخر بعد الخسارة أمام الريال في مباراة الدور الأول، والتعادلين أمام مونشنجلادباخ وشاختار، تنتظرنا مباراة صعبة، والجميع يعلم أهمية وتاريخ الريال".