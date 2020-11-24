شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أرسنال يرفض الانتقال للدوري الإيطالي في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع صحيفة «ذا.صن» البريطانية، إن تشاكا، لاعب فريق الأرسنال رفض عرض نادي الإنتر الذي قدم خلال الأيام الجارية من أجل الانتقال للدوري الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضحت الصحيفة، أنه عقب رفض تشاكا الانتقال إلى إنتر، وجه أنطونيو كونتي، المدير الفني للنيراتزوري، أنظاره إلى الفرنسي نجولو كانتي، نجم وسط تشيلسي.